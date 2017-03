Αυτό δεν το περιμέναμε| Ο Trump twittάρει ευχές για την Ημέρα της Γυναίκας

Ο πρόεδρος της Αμερικής, Donald Trump, έχει χαρακτηριστεί άπειρες φορές «μισογύνης» για τις δηλώσεις του αλλά ακόμα και για τη συμπεριφορά του προς την ίδια τη σύζυγό του. Ανήμερα, όμως, της Παγκόσμιας Ημέρες της Γυναίκας αποφάσισε να κρατήσει διαφορετική στάση και μετέδωσε μέσω Twitter τις ευχές του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δύο tweets του εστίασε στις γυναίκες όλου του κόσμου και χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας» τους ρόλους τους για τη δομή της κοινωνίας.

«Έχω τεράστιο σεβασμό για τις γυναίκες και τους πολλούς ρόλους που εξυπηρετούν, που είναι ζωτικής σημασίας για τη δομή της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας» και πρόσθεσε:

«Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ακολουθήστε με στο να τιμήσουμε τον κρίσιμο ρόλο των γυναικών εδώ στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο».

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017