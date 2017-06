Αυτοί είναι οι δράστες του Λονδίνου (photos)

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης του Λονδίνου η οποία σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ με επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Η βρετανική αστυνομία κατονόμασε δύο από τους δράστες της επίθεσης στη Γέφυρα του Λονδίνου. Ο ένας δράστης είναι ο 27χρονος Khuram Shazad Butt ενώ ο δεύτερος δράστης ονομάζεται Rachid Redouane.

Και οι δύο είναι από το Barking, στο ανατολικό Λονδίνο. Πιστεύεται ότι έχουν πραγματοποιήσει τις επιθέσεις, ωστόσο η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Ο Butt, 27 ετών, ήταν βρετανός πολίτης που γεννήθηκε στο Πακιστάν. Ο Redouane, 30 ετών, επίσης γνωστός είχε ισχυριστεί ότι είναι Μαροκινός και Λιβυκός, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί το όνομα του τρίτου εισβολέα.

Η αστυνομία τονίζει ότι:

Οι ντετέκτιβ θα ήθελαν να ακούσουν από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτούς τους άνδρες που θα τους βοηθήσουν στην έρευνα και είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να ακούσουν για τα μέρη που μπορεί να έχουν επισκεπτεί και τις κινήσεις τους τις ημέρες και ώρες πριν από την επίθεση

Νωρίτερα οι Βρετανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι γνωρίζουν τις ταυτότητες των δολοφόνων.

