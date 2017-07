Αυτά πρέπει να κάνεις για να σε μπλοκάρει ο Donald Trump στο Twitter

LIKE US ON FACEBOOK

Ο Donald Trump είναι πραγματικά ένας πρόεδρος που ασχολείται έντονα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα και ο προηγούμενος πρόεδρος από αυτόν, ο Barack Obama, ασχολήθηκε με το Twitter. Όμως ο Trump πέρα από τους επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιεί το Twitter και για άλλες χρήσεις όπως να εκφράσει τη αντίθεσή του σε καταστάσεις και πρόσωπα.

Συνηθίζει να διαγράφει πολίτες που κάνουν αρνητικά σχόλια για αυτόν. Ορισμένους μάλιστα τους μπλοκάρει. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Chrissy Teigen, γνωστή πολέμια του Trump. Τι μπορεί, όμως, να γραφτεί και να νευριάσει σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανό Πρόεδρο;

Δεν δηλώνεις μόνο τη δική σου αντιπάθεια αλλά και την αντιπάθεια που έχει για σένα όλος ο κόσμος!

Lolllllll no one likes you — christine teigen (@chrissyteigen) July 23, 2017

Του το πε ξεκάθαρα. Δεν ξέρει ούτε καν να προσποιείται τον άνθρωπο.

You are a national embarrassment. It's like you have no idea how to even fake being a normal human being. You are the proud type of insane. — christine teigen (@chrissyteigen) June 29, 2017

Τον αποκαλεί και ανώριμο.

You are 71 fucking years old. Grow. The fuck. Up. — christine teigen (@chrissyteigen) June 28, 2017

Γιατί, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο πρόεδρος βρίσκεται εκτός τόπου χρόνου και καταστάσεως.

Because that is the relevant topic you utter fucking moron. Why aren't we talking about hippos? Christmas trees? — christine teigen (@chrissyteigen) June 5, 2017

Εύχεται να τον δει πίσω από τα κάγκελα.

every day, twice a day, at 11:11, I wish for your impeachment. — christine teigen (@chrissyteigen) March 20, 2017

Το κακό που πολεμά είναι ο ίδιος.

what time should we call your Uber? — christine teigen (@chrissyteigen) February 4, 2017

…και φυσικα του θυμιζει την έκφραση του με το pussy grab… ποιος μπορει να την ξεχάσει άλλωστε;;;

sure has, pussy grabber — christine teigen (@chrissyteigen) October 8, 2016

Σπόντες για την ηλικία και την συμπεριφορά.

how long are you going to whine about this for? why are you such a child? You are SEVENTY. — christine teigen (@chrissyteigen) October 1, 2016

Ξεκαθαρίζει πως καλύτερα να σωπαίνει. Ας μείνει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμφιβάλει για τις ικανότητές του. Η ειρωνεία είναι το όπλο της.

H O W ? ? ? H O W E X A C T L Y ? ? ? — christine teigen (@chrissyteigen) May 20, 2016

Όλα για τη δημοσιότητα!

@realDonaldTrump so don't tweet about it you twat — christine teigen (@chrissyteigen) November 29, 2015

Πόσο κωμικός μπορεί να είναι πια!

@realDonaldTrump one day I will tell my grandchildren stories of you, the greatest troll to ever troll. — christine teigen (@chrissyteigen) September 16, 2014

Και μετά το ξεκαθάρισμα! Εεεε, ναι σε μισώ!

@realdonaldtrump hey! been a while. I fucking hate you. — christine teigen (@chrissyteigen) December 21, 2012

Κάνε αυτά και σίγουρα ο Αμερικανός πρόεδρος όχι απλά θα σε αφαιρέσει από τη λίστα των φίλων του αλλά θα σε μπλοκάρει κιόλας!