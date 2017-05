Άφησε την τελευταία του πνοή ο ιδρυτής του Fox News

Άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Fox News, Roger Ailes, την Πέμπτη το πρωί σε ηλικία 77 ετών, σύμφωνα με την σύζυγο του Elizabeth Ailes.

Το Fox News επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση του θανάτου του.

«Είμαι βαθιά λυπημένη και νιώθω θλίψη που αναφέρω ότι ο σύζυγός μου, Roger Ailes, πέθανε σήμερα το πρωί», ανέφερε η Elizabeth Ailes.

Η ίδια είπε με μεγάλη θλίψη για τον άντρα της ότι:

Ο Roger ήταν ένας αξιαγάπητος σύζυγός για μένα, στο γιο του Zachary και ένας πιστός φίλος σε πολλούς. Ήταν επίσης πατριώτης, βαθιά ευγνώμων για να ζήσει σε μια χώρα που του έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες να εργαστεί σκληρά, να ανέβει – και να δώσει πίσω. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το έργο του στην ψυχαγωγία, στην πολιτική και στις ειδήσεις έπληξε τη ζωή πολλών εκατομμυρίων. Και έτσι, όπως θρηνούμε τον θάνατό του, γιορτάζουμε τη ζωή του

Ο Ailes παραιτήθηκε από το δίκτυο τον περασμένο Ιούλιο μετά από μία σειρά καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του.

