Οι 21 δεσμεύσεις της Αθήνας στο ΔΝΤ

LIKE US ON FACEBOOK

Επιστολή, η οποία φέρει την υπογραφή των κ.κ. Τσίπρα, Τσακαλώτου και Στουρνάρα, απέστειλε η ελληνική Κυβέρνηση στο ΔΝΤ για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Η επιστολή συνοδεύεται απ’ τις 21 δεσμεύσεις της Αθήνας στο ΔΝΤ.

Η νέα επιστολή προθέσεων (Letter of Intent ) θα συνοδεύει το νέο Μνημόνιο του ΔΝΤ (Memorandum of Economic and Financial Policies -MEFP) και το αίτημα για το νέο δάνειο ύψους έως 2 δισ. ευρώ.

Το περιεχόμενο της επιστολής δημοσιεύει η «Καθημερινή».

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, δεσμεύεται για πλαφόν στις προσλήψεις συμβασιούχων το 2017 και το 2018. Ανάμεσα στις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση αυξημένης απαρτίας (50%) στις συνελεύσεις των εργαζομένων προκειμένου να αποφασίσουν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Μεταξύ άλλων, η Κυβέρνηση για τα εξής:

Να υιοθετήσει νομοθεσία, έως τον Σεπτέμβριο, με την οποία θα τίθεται ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το 2017 και το 2018 και θα διασφαλίζεται πως όποιες συμβάσεις μετατραπούν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρεάζουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2018-2021.

Να ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό των συντάξεων (Δεκέμβριος 2017).

Να διορίσει ανεξάρτητους ελεγκτές για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα (Σεπτέμβριος 2017).

Να εξισώσει τις αντικειμενικές με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων (Δεκέμβριος 2017).

Έως τον Σεπτέμβριο να υιοθετηθούν αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, που θα προβλέπουν ότι προκειμένου να υπάρχει απαρτία για να αποφασιστεί απεργία θα πρέπει να συμμετέχει το 50% των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στα σωματεία.

Να ολοκληρώσει την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση των αγορών (toolkit III).

Nα υιοθετήσει οριζόντια μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότηση επενδύσεων.

Να νομοθετήσει την άρση των περιορισμών (γεωγραφικών, τιμολόγησης, εγκατάστασης κ.λπ.) σε σημαντικά επαγγέλματα, όπως παροχής υγείας, νομικών υπηρεσιών κ.ά.

Να εφαρμόσει πλήρως το πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Να θέσει σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Το πρόγραμμα που αιτούνται η ελληνική Κυβέρνηση και η ΤτΕ, όπως αναφέρεται στην επιστολή προς την Christine Lagarde, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και 12 ημερών και θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ. «Η διευκόλυνση θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2018, λίγο μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM».

Εάν υπάρξει απόκλιση με τους στόχους, αναφέρεται στην επιστολή, η Κυβέρνηση θα λάβει διορθωτικά μέτρα.

Στη συνέχεια της επιστολής γίνεται αναφορά στα μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για τη διετία 2019-2020, δηλαδή η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η μείωση του αφορολογήτου ορίου.

Το πρόγραμμα θα αξιολογείται απ’ το ΔΝΤ ανά εξάμηνο και προτείνεται η πρώτη αξιολόγηση να γίνει στις 15 Φεβρουαρίου του 2018 και η δεύτερη στις 15 Αυγούστου του ίδιου χρόνου.

Διαβάστε ακόμα: