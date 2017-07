17 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Αρκάνσας των ΗΠΑ

LIKE US ON FACEBOOK

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά από ένα περιστατικό πυροβολισμού σε νυχτερινό κέντρο του Αρκάνσας, δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι φαίνεται να είναι «μια διαφωνία στη συναυλία».

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Power Lounge νυχτερινό κέντρο στην πόλη Little Rock, Αρκάνσας περίπου στις 2:30 τοπική ώρα.

Και οι 17 τραυματίες του νυχτερινού κέντρου είναι ζωντανοί, ανέφερε η αστυνομία, απορρίπτοντας τα κίνητρα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

«Δεν πιστεύουμε ότι αυτό το περιστατικό ήταν ένα τρομοκρατικό περιστατικό. Φαίνεται ότι υπήρξε μια διαφωνία σε μια συναυλία », ανέφερε.

