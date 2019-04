Ξέχνα τις αναρτήσεις στο Facebook όπως τις ήξερες! Έρχεται το «Swipeable» News Feed!

Μήπως επειδή επεξεργάζεται updates στα social media -συμπεριλαμβανομένου και τις αναρτήσεις στο Facebook- «πέφτουν» κάθε τρεις λίγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ; Ποιος ξέρει…

Πάντως, το νέο News Feed στο Facebook μάλλον αξίζει τον κόπο και κάνει την πλατφόρμα λίγο πιο ενδιαφέρουσα.

Καθώς, λοιπόν, το Facebook κοιτάζει να εξελίσσεται σύμφωνα με τις κινήσεις των χρηστών και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για κάτι καινούργιο, πειραματίζεται με μια νέα διάταξη στις αναρτήσεις, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να «πηδούν» από τη μια ανάρτηση στην άλλη απλώς πατώντας πάνω στην οθόνη.

Όπως ακριβώς δηλαδή, κάνουμε στα Stories, το ίδιο θα μπορούμε να κάνουμε και με τις αναρτήσεις. Δεν θα χρειάζεται να scrollαρουμε προς τα κάτω το news Feed μας αλλά με ένα tap θα τα βλέπουμε όλα, το ένα μετά το άλλο.

Τις αποκαλύψεις έκανε για ακόμη μια φορά η Jane Manchun Wong μέσω Twitter!

Όπως βλέπουμε και από το video, αφού ένας χρήστης πατήσει πάνω στο πρώτο post, στη συνέχεια μπορεί να σύρει με το δάχτυλό του και να μετακινηθεί και στο υπόλοιπο περιεχόμενο του feed του. Ουσιαστικά θα έχουμε όλες τις αναρτήσεις με τη μορφή Stories. Αλλά πολύ περισσότερο, θα μπορείς να αντιδράς σε αυτές ή να αφήνεις και το δικό σου σχόλιο, όπως θα έκανες στο κανονικό News Feed.

Απ΄την άλλη, ίσως συγχωνεύσει τις αναρτήσεις με τα Stories σε ένα stream. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία παρακάτω, από τη μια έχουμε μια ανάρτηση και μόλις πατήσεις για να δεις το επόμενο, εμφανίζεται ένα story.

Here's an example of how Stories are shown together with regular Posts

The left side is a regular photo post of my friend changing profile picture. The right side is my friend's Story. And both of these are shown within the same UI pic.twitter.com/Fi2Mfqg2rX

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2019