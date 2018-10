To unsend στο Messenger σίγουρα θα το θέλεις κι εσύ!

LIKE US ON FACEBOOK

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε γίνει γνωστό πως το Facebook τεστάρει το unsend στο Messenger ενώ η εταιρεία είχε διαγράψει κρυφά και μερικά παλιά σταλμένα μηνύματα του Mark Zuckerberg στο Messenger.

Τώρα, το unsend στο Messenger μοιάζει πως είναι πιο κοντά από ποτέ και κάτι μας λέει ότι θα το θέλεις κι εσύ!

Μπορεί να μην γνωρίζαμε πολλά για το unsend στο Messenger, αλλά τώρα έχουμε ακριβώς εικόνα για το πώς θα λειτουργεί χάρη στο TechCrunch:

Η Jane Manchun Wong ανέβασε τα παραπάνω screenshots που δείχνουν πώς θα είναι το unsend feauture στις Android συσκευές.

Όταν κάνεις edit στα μηνύματα σε μια συνομιλία, θα έχεις την επιλογή του «Unsend Message», το οποίο θα εμφανίζεται πάνω απ’ το «Delete Message».

Εάν επιλέξεις το unsend, τότε εμφανίζεται ένα pop up που σου λέει να επιβεβαιώσεις την επιλογή, γράφοντάς σου: «Your message will be removed from the chat, and you».

Φυσικά, το unsend στο Messenger θα έχει ένα χρονικό περιθώριο, δεν θα μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε ώρα και στιγμή!

Σύμφωνα με την Wong, το χρονικό περιθώριο που θα έχουμε θα είναι σαν του Gmail, δηλαδή 30 δευτερόλεπτα απ’ τη στιγμή που το έστειλες. Φυσικά, το χρονικό διάστημα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ειδικός πάνω στα θέματα του Facebook επιβεβαίωσε στο TechCrunch ότι το Facebook τεστάρει διάφορα προϊόντα και χαρακτηριστικά πριν τα κάνει διαθέσιμα σ’ όλους για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ποιότητα της εμπειρίας.

