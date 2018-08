Έκανες ένα μικρό λαθάκι και είναι λογικό, άνθρωποι είμαστε λάθη κάνουμε. Το undo στο iPhone που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχει, οι χρήστες έχουν ενθουσιαστεί και η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη.

Κι ενώ στους Mac μπορείς να διορθώσεις ένα λάθος πατώντας Command-Z, το iPhone έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο για να διορθώνει τα λάθη. Πώς θα κάνεις undo στο iPhone; Κούνησέ το.

Θα μου πεις αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει από το 2009 και στο iOS και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που πολλοί αγνοούν και δεν χρησιμοποιούν. Κουνάς τη συσκευή για να πας πίσω ή να κάνεις undo σε ένα λάθος.

Για τους περισσότερους χρήστες του iPhone, είναι ένα ξεχασμένο χαρακτηριστικό, αλλά ο συγγραφέας John Gruber πρόσφατα έκανε μια προσεκτική ανάλυση και αποκάλυψε πως στην πραγματικότητα αυτό το χαρακτηριστικό ήταν σχεδιασμένο ως ένα αστείο και όχι ως ένα χρήσιμο feature.

Σε κάθε περίπτωση, είναι μιας χρήσιμη υπενθύμιση πως το εν λόγω χαρακτηριστικό λειτουργεί. Όταν θέλεις να κάνεις undo στο iPhone, απλώς κούνα τη συσκευή.

Το shake είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείς να το απενεργοποιήσεις πηγαίνοντας Settings>General>Accessibility. Αλλά προσοχή, δεν υπάρχει κάποιο άλλο undo χαρακτηριστικό για τα iOS.

Friendly reminder that Shake to Undo is still alive and well in #iOS12. pic.twitter.com/Qr6aSiQzzD

— Jake Krol (@Jake31Krol) August 24, 2018