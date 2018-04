Την Πρωταπριλιά πολλοί είχαν την τύχη να διαπιστώσουν κάτι πολύ αστείο. Το Snapchat τρολάρει το Facebook με “ρωσικό” φίλτρο. Στην ουσία αυτό το προσωρινό φίλτρο ήταν μία “μπηχτή” για το σκάνδαλο με τα ρωσικά “μποτάκια” στο Facebook.

Το φίλτρο αυτό του Snapchat, ουσιαστικά, μετέφερε τη φωτογραφία σου σε περιβάλλον Facebook του οποίου τα κείμενα ήταν σε κυριλλικό αλφάβητο, το αλφάβητο της ρώσικης γλώσσας.

Στη φωτογραφία σου φαίνεται να έχει κάνει like η μαμά σου και ένα “μποτ”, προφανώς ρώσικο.

Τα νοήματα εδώ είναι πολλά. Το Snapchat τρολάρει το Facebook για την είδηση ότι κατά τη διάρκεια των αμερικάνικων εκλογών πάνω από 50.000 λογαριασμοί – φαντάσματα στο Facebook, οι οποίοι συνδέονταν με την ρωσική Κυβέρνηση, είχαν παρουσία στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Επίσης, το γεγονός ότι στη φωτογραφία φαίνεται να σου έχει κάνει like η μαμά σου, αναφέρεται στο “γερασμένο” , πλέον, κοινό του Facebook. Σ’ αυτό το ζήτημα το Snapchat έχει σαφές πλεονέκτημα, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των χρηστών του είναι μακράν μικρότερος απ’ αυτόν των χρηστών του Facebook.

Snapchat’s April Fools joke is a filter that dunks on Facebook’s Newsfeed, and I love it. pic.twitter.com/px7wHPM0EL

— Daniel Sinclair 💤 (@_DanielSinclair) April 1, 2018