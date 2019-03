Το Pornhub ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από το μπλακ άουτ στα social media!

Η Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως η μέρα που το Facebook και το Instagram, αλλά και το Messenger και το Whatsapp «έπεσαν» και σταμάτησαν να λειτουργούν σωστά για ένα ολόκληρο 24ωρο.

Ο κόσμος πανικοβλήθηκε όπως είναι φυσικό, γιατί δεν μπορούσε να ανεβάσει φωτογραφία στο Facebook, να ανεβάσει ένα Story στο Instagram από το μεσημεριανό του γεύμα ή τη βραδινή του έξοδο. Δεν μπορούσε καν να επικοινωνήσει σωστά, γιατί ούτε το Messenger και το Whatsapp λειτουργούσαν σωστά.

Τι έκανε τότε ο κόσμος; Μήπως διάβασε κάποιο βιβλίο, μήπως πήγε να δει κάποια ταινία; Όχι, όχι βρήκε τη λύση και στράφηκε στο Pornhub, το οποίο μέχρι στιγμής δεν τον έχει προδώσει με τεχνικά προβλήματα και άλλες τέτοιες δικαιολογίες.

Για να είμαστε λοιπόν ακριβείς, να σε ενημερώσουμε ότι οι επισκέψεις στην πλατφόρμα PornHub αυτή την τραγική Τετάρτη, αυξήθηκαν κατακόρυφα, αφού οι χρήστες των social media φαίνεται ότι δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ερωτικών ταινιών η αύξηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδες άγγιξε το 19%! Το ανέφερε η ίδια για να μην νομίζεις ότι τόση ώρα σου κάνουμε πλάκα.

The moment you were waiting for. Traffic to Pornhub spiked 19% while @instagram and @facebook were down yesterday! pic.twitter.com/760pdvsnUE

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 14, 2019