To Oppo Watch είναι το δίδυμο αδερφάκι του Apple Watch

Το Oppo Watch παρουσιάστηκε και δεν πέρασε απαρατήρητο αφού είναι ένας κλώνος του Apple Watch. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ποια η τιμή του;

Πρόκειται για το πρώτο smartwatch της Oppo, το οποίο εξωτερικά μοιάζει με το Apple Watch ενώ έχει και παρόμοια χαρακτηριστικά

Το Oppo Watch έχει Snapdragon Wear 2500, 1GB μνήμη RAM, 8GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, και θα κυκλοφορήσει σε δύο μεγέθη, 41mm ή 1,6 ίντσες και 46mm ή 1,9 ίντσες.

Το ρολόι με την οθόνη 1,6 ιντσών έχει ανάλυση 320×360 pixels, μπαταρία χωρητικότητας 300mAh με μέση διάρκεια 24 ώρες, και αντοχή στο νερό 3ATM. Το ρολόι με την οθόνη 1,9 ιντσών έχει ανάλυση 402×476 pixels, μπαταρία χωρητικότητας 430mAh με μέση διάρκεια 40 ώρες, και αντοχή στο νερό 5ATM.

Το εξωτερικό του περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή αλουμίνιο, και στη δεξιά πλευρά έχει δύο κουμπιά. Παράλληλα, το Oppo Watch τρέχει ColorOS Watch βασισμένο στο Google WearOS, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρει μερικές εφαρμογές και watch faces.

