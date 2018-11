Το νέο emoji στα social media έχει διχάσει τον κόσμο! | Photo

LIKE US ON FACEBOOK

Το νέο emoji στα social media έχει διχάσει τον κόσμο και όλοι προσπαθούν να καταλάβουν, να εξηγήσουν… ώστε να μπορούν και να το χρησιμοποιήσουν!

Μια σειρά από καινούργια emojis κυκλοφόρησαν στο iOS 12.1, 158 στο σύνολο για να είμαστε και ακριβείς. Αλλά υπάρχει μόνο ένα νέο emoji που δίχασε το Internet και οι χρήστες απλώς προσπαθούν να καταλάβουν τι απεικονίζει, ποιο συναίσθημα προσπαθεί να περιγράψει.

Γιατί το νέο emoji στα social media που έγινε γρήγορα viral είναι ένας συνδυασμός από γκριμάτσες, κλείσιμο ενός ματιού, στραβωμένο στόμα….Και ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι χρήστες δεν γνωρίζουν τι συναίσθημα μεταφέρει αυτό το emoji και πώς μπορούν τέλος πάντων να το χρησιμοποιήσουν όταν δεν γνωρίζουν τι περιγράφει!

Ένας χρήστης στο Twitter ζήτησε τη βοήθεια του… κοινού και οι αντιδράσεις, ερμηνείες ήταν πολλές!

Can someone please explain this emoji to me. pic.twitter.com/NCec6abZuY — ₯ (@007dpz) October 31, 2018

Οι χρήστες έβαλαν όλη τους τη φαντασία και μας έδωσαν μερικές απ’ τις πιο αστείες απαντήσεις! Εσένα τι σου μεταφέρει αυτό το emoji; Σε ποιες περιπτώσεις θα το χρησιμοποιούσες;

Η αλήθεια είναι πως μοιάζει λίγο σαν να έχει πάθει… εγκεφαλικό. Για τον απλό λόγο ότι έχει στραβώσει το στόμα του.

Ένας άλλος χρήστης δήλωσε πως είναι αυτό που νιώθεις όταν ξεκινά να σου αρέσει κάποιος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη «σύνδεση» με αυτήν την ερμηνεία…. αλλά ο καθένας το εκφράζει όπως θέλει!

When you start to like a guy https://t.co/btiUCGiYwM — Savyyleee✨ (@SavannahLD21) November 1, 2018

Έγινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, emoji;;;;

So about that new emoji… pic.twitter.com/6zhz76Vcg4 — Gnome of Steel (@yinzer58) November 1, 2018

Η έκφρασή σου όταν είσαι στον οδοντίατρο και έχει μουδιάσει τη μια σου πλευρά.

When the dentist numbs one side of your face to fill cavities https://t.co/SMgTkqqXIf — Gabbie Graf (@gabgraf13) November 1, 2018

Λοιπόν, η δική σου ερμηνεία ποια είναι; Το Unicode που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιβλέπει τα παγκόσμια πρότυπα για τη δημιουργία νέων emoji, το περιγράφει ως «face-unwell». Χμμ… όχι και πολύ συγκεκριμένο. Είναι λίγο ζαλισμένο, μεθυσμένο, τρυφερό και χαρωμένο.

Μάλλον είναι μεθυσμένο αλλά σίγουρα αυτή η εκδοχή δεν θα ήταν η πρώτη μας σκέψη. Τώρα που πάνω-κάτω γνωρίζεις τι σημαίνει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα μηνύματά σου.

