Απ΄ότι φαίνεται οι αλλαγές στο Tinder δε λένε να σταματήσουν. Πολλοί χρήστες ανα τον κόσμο έχουν αρχίσει να παρατηρούν το νέο creepy χαρακτηριστικό του Tinder.

Το νέο creepy χαρακτηριστικό του Tinder είναι η δυνατότητα που έχουν, πλέον, οι χρήστες να βλέπουν ενημερώσεις ξένων προφίλ, από μία φωτογραφία που πρόσθεσε κάποιος στο προφίλ του μέχρι τραγούδια που μπορεί κάποιος να πρόσθεσε σε λίστα του στο Spotify.

Η κεντρική ιδέα είναι, πως με αυτό το τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν πιο εύκολα το ταίρι που πραγματικά τους ταιριάζει και έτσι να προχωρούν σε πιο ουσιαστικές και “αληθινές” επαφες.

Αυτή είναι η άποψη του Tinder, η οποία δε φαίνεται να βρίσκει αρκετούς χρήστες της εφαρμογής σύμφωνους και δείχνουν να απορρίπτουν το νέο creepy χαρακτηριστικό του Tinder.

Το Tinder ξεκίνησε την περαιτέρω “εξατομίκευση” της εφαρμογής πιλοτικά σε Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, τον Δεκέμβριο.

Το Tinder, μαζί με την ανακοίνωση πως σταδιακά όλοι οι χρήστες σε παγκόσμια κλίμακα θα αρχίσουν να παρατηρούν τις αλλαγές στην εφαρμογή, ανέφερε σε ανάρτηση σε blog:

Η ροή “ζωντανεύει” το ταίρι σου, με μία οπτική και πιο διαδραστική εμπειρία, προσφέροντας την ευκαιρία για πιο ζωηρές συζητησεις με τους ανθρώπους που θέλεις να συναντήσεις περισσότερο. Μπορείς να στείλεις κατευθείαν προσωπικό μήνυμα σε αυτόν ή αυτήν που σε ενδιαφέρει κάνοντας κατευθείαν double tap πάνω στο περιεχόμενο που έχει μοιραστεί. Είνα ένας νέος συναρπαστικός τρόπος να μπεις όλο και πιο πολύ στον κόσμο αυτού ή αυτής που σε ενδιαφέρει. Να μάθεις τα πάθη τους, να εξερευνήσεις την προσωπικότητα του και να “ζήσεις” μαζί του την τελευταία του περιπέτεια, κάτι δηλαδή που θα οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές και εις βάθος συζητήσεις.

Η εξέλιξη, βέβαια, έγινε αφορμή για πολλούς χρήστες ανα τον κόσμο να αστειευτούν.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός χρήστη, στο Twitter, στην οποία ευχαριστεί το Tinder για την προσθήκη αυτού του χαρακτηριστικού γιατί πλέον θα μπορεί να βλέπει την δραστηριότητα αυτών των προφίλ που είναι ενεργά αλλά…τον αγνοούν!

Thanks, tinder, for the feed. Now I can see the matches who actively still update their tinder but ignore my messages :^)

— The Quizzstar Killa (@Straightphobic) March 15, 2018