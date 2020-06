Το νέο χαρακτηριστικό του Twitter που θα σε κάνει να το αγαπήσεις ξανά

Το Twitter πέρασε κάποια χρόνια απόλυτης αποθέωσης, αλλά μετά το ενδιαφέρον για εκείνο έπεσε. Ειδικά οι νέοι δεν το πολυχρησιμοποιούν. Ποιοι το χρησιμοποιούν; Σίγουρα όσοι θέλουν να ενημερώνονται, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι κι όσοι βλέπουν φανατικά κάποιο τηλεοπτικό show και μπαίνουν να σχολιάσουν! Όμως, τώρα υπάρχει περίπτωση να ξαναδεί κάποιες στιγμές δόξας και να επιστρέψουν κάποιοι χρήστες που έχουν φύγει, καθώς έρχεται κάτι νέο! Το νέο χαρακτηριστικό του Twitter ίσως σε κάνει να το αγαπήσεις κι εσύ ξανά.

Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό; Τα ηχητικά tweets! Οι χρήστες πλέον θα μπορούν να ηχογραφούν κάτι που θέλουν να μοιραστούν με τον κόσμο κι απλά να το ποστάρουν.

Στη σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημείωσε ότι «οι προεδρικοί υποψήφιοι έχουν συνήθως 90 δευτερόλεπτα για να μιλήσουν ή απαντήσουν, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι χρήστες έχουν 140 για να ηχογραφήσουν το tweet τους».

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 17 Ιουνίου, όμως, μόνο για λογισμικό iOS προς το παρόν, δηλαδή οι χρήστες Android μπορούν απλά να ακούσουν τα μηνύματα αλλά όχι και να ηχογραφήσουν τα δικά τους.

Μόλις σου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο όταν πας να κάνεις ένα tweet, το πατάς κι αρχίζεις να ηχογραφείς το μήνυμά σου.

Μπορείς να καταγράψεις έως και 140 δευτερόλεπτα ήχου ανά tweet.

Σε περίπτωση που ξεπεράσεις τον συγκεκριμένο χρόνο, τότε το Twitter θα εξακολουθήσει να ηχογραφεί όσα λες και στο τέλος θα τα χωρίσει αυτόματα σε ξεχωριστά tweets. Σκέψου το όπως γίνεται όταν τραβάς ένα story και ξεπερνάει τα 15 δευτερόλεπτα.

Ο ήχος εμφανίζεται σαν ενσωματωμένο video με επιλογή έναρξης και παύσης. Το Twitter εισάγει και μια εικόνα με το avatar του λογαριασμού σου ως οπτικό μέσο.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020