Το νέο χαρακτηριστικό του Pinterest που μας δίνει καθημερινά έμπνευση

Με τους περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται πλέον προς το Pinterest για να πάρουν έμπνευση τώρα που είναι σπίτι λόγω του κορονοϊού, η εταιρεία ξεκινά μια νέα λειτουργία με τίτλο ‘Today’, η οποία παρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις ιδεών από όλο το δίκτυό της. Το νέο χαρακτηριστικό του Pinterest θα μας δίνει καθημερινά έμπνευση για το τι παίζει στον κόσμο!

Όπως εξηγεί το Pinterest για το νέο του χαρακτηριστικό:

Απλά κάνεις κλικ στο” Σήμερα “στο πάνω μέρος της ροής σου απ’ την εφαρμογή για νέες ιδέες κάθε μέρα, οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία θεμάτων και θα ξεκινήσουμε με ιδέες επιμελημένες από την ομάδα του Pinterest και στο μέλλον θα περιλαμβάνει και ιδέες από guest editors

Το νέο χαρακτηριστικό του Pinterest περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες και για την πανδημία του COVID-19 με συμβουλές και οδηγίες απ’ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

People need inspiring ideas today, more than ever. Introducing the Today tab, a source of daily inspiration with curated topics, trending Pins, and expert information (more coming soon) that makes it easy to explore popular and timely ideas. #STAYINspired https://t.co/Uw1u7DUvv2 pic.twitter.com/wuzoCUQi0U

— Pinterest (@Pinterest) March 24, 2020