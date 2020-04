To καινούργιο reaction που εμφανίστηκε στο Facebook

Προστέθηκε νέο reaction στο Facebook και μπορείς κι εσύ να δεις τώρα εάν σου έχει εμφανιστεί και εσένα ήδη! Πρόκειται για ένα reaction που έχει στόχο να μας κάνει να νιώθουμε λιγότερη μοναξιά.

Με το νέο reaction στο Facebook, όπως εξηγεί η εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να δηλώνουν την υποστήριξή τους σ’ όσους αισθάνονται μόνοι αυτές τις μέρες.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

Το Facebook απ’ την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία ανέλαβε δράση. Εκτός απ’ το ότι φρόντισε να περιορίσει την αναμετάδοση fake news σχετικά με τον κορονοϊό για να προστατεύσει τον κόσμο, ενεργοποίησε άμεσα τις ειδοποιήσεις στην αρχική οθόνη για σωστή ενημέρωση για τον κορονοϊό σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις εκάστοτε τοπικές αρχές.

Παράλληλα, εγκαινίασε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται «Κοινοτική Βοήθεια» όπου οι άνθρωποι μπορούν είτε να προσφέρουν βοήθεια σε άλλους εντός της κοινότητάς τους είτε να ζητήσουν βοήθεια.

Τώρα, το Facebook συνεχίζεται να βρίσκεται δίπλα σ’ όσους αισθάνονται μοναξιά μέσα στην καραντίνα.

Με τη νέα αντίδραση, οι χρήστες μπορούν να δείξουν άμεσα τη στήριξή τους σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι νιώθουν μοναξιά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, «έχουμε προσθέσει μία νέα αντίδραση για να μπορείτε να δηλώσετε την υποστήριξή σας ακόμα περισσότερο όσο μένουμε απομονωμένοι. Ελπίζουμε η επιλογή να βοηθήσει εσάς, την οικογένειά σας και τους φίλους σας να νιώσετε λιγότερο μόνοι».

Πρόκειται για ένα κλασικό emoji, το οποίο έχει γλυκά μάτια και στην αγκαλιά του κρατάει μια καρδιά, για να συμβολίσει τη στήριξη. Εσένα σου έχει εμφανιστεί;

Δες εδώ πώς θα βάλεις την αντίστοιχη καρδιά στο Messenger, η οποία είναι μωβ και δηλώνει στήριξη:

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.

To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU

