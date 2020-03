To Instagram κάνει την καραντίνα πιο υποφερτή μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά

Τα νέα χαρακτηριστικά του Instagram έρχονται σε μια προσπάθεια να γίνει η καραντίνα λίγο πιο υποφερτή! Το social media μας βοηθάει να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας εξ’ αποστάσεως, όσο μένουμε σπίτι!

Η ομάδα ανάπτυξης του Instagram δουλεύει πυρετωδώς αυτό τον καιρό, προσθέτοντας μερικές νέες λειτουργίες, οι οποίες μας βοηθούν να μην νιώθουμε τόσο μόνοι όσο είμαστε στο σπίτι απομονωμένοι.

Το πρώτο είναι το Co-Watching, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν παρέα με τους φίλους ένα κοινό feed μέσω video chat.

Πώς θα το ενεργοποιήσεις; Πολύ απλά θα πρέπει να ξεκινήσεις μια νέα συνομιλία μέσω video με κάποιον φίλο σου και στη συνέχεια να πατήσεις στο εικονίδιο της φωτογραφίας στην κάτω δεξιά γωνία. Εκεί θα σου εμφανιστεί μια λίστα με αναρτήσεις στις οποίες έχεις κάνει like πρόσφατα και από εκεί μπορείς να διαλέξεις στη συνέχεια αυτές που θέλεις να εμφανιστούν στη συνομιλία με τον φίλο σου.

To help people stay connected, we’re launching Co-Watching, a new feature that allows you to view Instagram posts together with your friends while you video chat. pic.twitter.com/s6FPNNt3AK

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 24, 2020