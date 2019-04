To Instagram εξαφανίζει τα likes απ’ τα posts σου!

Η ειδική σε θέματα τεχνολογίας, Jane Manchun Wong, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες που φαίνεται ότι εξαφανίζεται ο αριθμός των likes στο Instagram και δεν θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε πόσα likes έχει κάθε post!

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που βλέπουμε, το Instagram δεν θα δείχνει πλέον τον αριθμό των likes που έχει ένα post, αλλά θα δείχνει ότι το post έχει likes από μερικά ονόματα χρηστών και «άλλους».

«Θέλουμε οι followers σας να κάνουν focus σ’ αυτό που κάνετε share, όχι στον αριθμό των likes που παίρνουν τα posts σας», εξηγεί το Instagram, συμπληρώνοντας πως κατά τη διάρκεια αυτού του τεστ που γίνεται, μόνο το άτομο που κάνει share το post θα μπορεί να δει τον συνολικό αριθμό των likes που παίρνει.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019