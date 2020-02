Το Instagram έπαθε…. Messenger! Δες τι προσθέτει στα μηνύματα

Η αλήθεια είναι πως συχνά η μια πλατφόρμα αντιγράφει την άλλη. Ειδικά, όταν βρίσκονται κάτω απ’ την ίδια εταιρία. Ποια είναι η νέα προσθήκη στα μηνύματα στο Instagram;

Ναι, το Instagram έπαθε… Messenger και ολοένα θέλει να του μοιάσει. Ποια είναι τώρα η νέα προσθήκη που τεστάρει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ για τα μηνύματα στο Instagram;

Τα reactions, αντιδράσεις ή όπως αλλιώς θέλεις πες τα. Τώρα που το Twitter έκανε κι αυτό αντίστοιχη προσθήκη, το Instagram δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω.

Μέχρι στιγμής, μπορούμε να κάνουμε μια “καρδούλα” ως reaction. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε για ακόμη μια φορά η expert, Jane Manchun Wong, το Instagram τεστάρει τη δυνατότητα να κάνεις διαφορετικά reactions στο μήνυμα κάποιου, όπως ακριβώς γίνεται στο Messenger, πλέον και στο Twitter.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages

Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction”

Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 30, 2020