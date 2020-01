To Google translate γίνεται ακόμα καλύτερο μ’ ένα νέο, δυνατό χαρακτηριστικό

Η απομαγνητοφώνηση στο Google translate περνάει τη μετάφραση σε άλλο επίπεδο. Το νέο χαρακτηριστικό θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή όλων μας ενώ σε συνεδριάσεις και διαλέξεις θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Η εταιρεία θα προσθέσει σύντομα την απομαγνητοφώνηση στο Google translate, καθιστώντας την υπηρεσία κάτι σαν πραγματικό μεταφραστή ανθρώπων. Το χαρακτηριστικό αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει για Android τους επόμενους μήνες.

Το χαρακτηριστικό είναι παρόμοιο με το πώς λειτουργεί η απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή Recorder της Google. Αυτό σημαίνει πως αν βρίσκεσαι σε ένα meeting ή μια διάλεξη, η εφαρμογή θα είναι σε θέση, σχεδόν αμέσως, να δημιουργήσει μια μετάφραση των λέξεων του ομιλητή.

Στο παρακάτω video μπορείς να δεις πώς περίπου θα λειτουργεί το νέο χαρακτηριστικό:

And here’s what it will look like in action pic.twitter.com/wuXauzX28f

