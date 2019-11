Το Facebook ζητάει selfie σου για την ασφάλειά σου

Οι selfies στο Facebook είναι ένα κοινό «φαινόμενο». Τις βλέπουμε στο feed μας ή έχουμε κι εμείς οι ίδιοι μια selfie για φωτογραφία προφίλ.Ωστόσο, εκτός από trend κι έναν τρόπο να προβάλλεις τον εαυτό σου, πλέον θα λειτουργεί για έναν πιο σημαντικό σκοπό: Την ασφάλειά σου.

Οι selfies στο Facebook αλλά και στο Instagram, εξακολουθούν να είναι στη μόδα. Πλέον, όμως, το app εργάζεται για κάτι περισσότερο, ψάχνοντας νέους τρόπους να πιστοποιήσει την ταυτότητά σου. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος από το πρόσωπό σου και το δακτυλικό σου αποτύπωμα;

Το app φαίνεται πως θα χρησιμοποιεί μια selfie και ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να πιστοποιήσει την ταυτότητά σου, να μην μπορεί κανείς να σε χακάρει αλλά να κάνει και πιο δύσκολη τη δημιουργία των ψεύτικων προφίλ.

Εδώ και καιρό εργάζεται για να μπορούν οι χρήστες να το χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του πιο εύκολα. Ποιος δεν θέλει να κάνει login στην πλατφόρμα εύκολα και γρήγορα;

Για ακόμη μια φορά η expert στα θέματα τεχνολογίας, Jane Manchun Wong, αναφέρει πως η εταιρία εργάζεται πάνω σε ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου ώστε να μπορείς να κάνεις login in. Ουσιαστικά θα συγκρίνει το πρόσωπό σου με μια σειρά από selfies που έχεις ήδη ανεβάσει.

Μα κι αν δεν έχω ανεβάσει καμία selfie στο προφίλ μου… θα μένω εκτός; Η Jane μοιράστηκε ένα video στο Twitter με το οποίο μας δείχνει ότι το Facebook θα ζητά από τους χρήστες να τραβήξουν μια selfie κοιτώντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, φτιάχνοντας τον τέλειο χάρτη για την αναγνώριση προσώπου.

This is how Facebook’s Facial Recognition-based Identity Verification looks like

It asks me to look at several directions within the circle

It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019