Το Facebook ξεκίνησε να κρύβει τα likes και εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι ήταν επιτέλους καιρός! Στα βήματα του Instagram, το Facebook τεστάρει αυτή την εβδομάδα το πώς θα φαίνονται τα νέα likes.

Το Facebook ξεκίνησε να κρύβει τον αριθμό των likes, κάνοντας την αρχή απ’ την Αυστραλία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το TechCrunch.

Το συγκεκριμένο πείραμα θα κρύβει τον αριθμό των likes στις αναρτήσεις και πλέον κάτω από ένα post θα διαβάζουμε ότι αυτό «αρέσει» σε «έναν φίλο και άλλους», αντί του αριθμού που συνήθως βλέπαμε μέχρι και σήμερα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε και επίσημα ότι ξεκίνησε αυτές τις δοκιμές προκειμένου να δει εάν αυτό το νέο χαρακτηριστικό θα βοηθήσει τους χρήστες να νιώθουν καλύτερα στην περίπτωση που τα likes κάτω απ’ την ανάρτησή τους δεν είναι τα επιθυμητά, ενώ εάν οι δοκιμές στεφθούν από επιτυχία, το πιθανότερο είναι ότι θα το δούμε σύντομα και σε περισσότερες χώρες.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019