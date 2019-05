Το Facebook διαγράφει όλα τα fake accounts κι αυτή είναι η απόδειξη

Τέλος τα fake accounts στο Facebook όντως και η απόδειξη είναι ότι η εταιρεία απ’ την αρχή του 2019 έχει κλείσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λογαριασμούς.

Τα στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι υπήρξε μια απότομη αύξηση του αριθμού των ψεύτικων λογαριασμών που δημιουργήθηκαν φέτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 διαγράφηκαν 2,19 δισεκατομμύρια λογαριασμοί, σχεδόν διπλάσια από τα 1,2 δισεκατομμύρια που καταργήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε spammers και άλλους «που προσπαθούν να δημιουργήσουν μεγάλους όγκους λογαριασμών ταυτόχρονα», έγραψε το στέλεχος του Facebook, Guy Rosen στο blog του.

Here's how many fake accounts FB has removed over the last year and a half.. pic.twitter.com/3oMP0B1Tkb

— Karissa Bell (@karissabe) May 23, 2019