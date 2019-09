Το Apple TV+ ανταγωνίζεται το Netflix; Οι διαφορές!

LIKE US ON FACEBOOK

Στις 10 Σεπτεμβρίου κατά την παρουσίαση της Apple είδαμε πολλά και διάφορα που δεν περιμέναμε. Εκτός από τα νέα iPhone που ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενα, έγινε και η παρουσίαση του Apple TV +… όπως λέμε Netflix; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Apple TV+;

Ο Tim Cook παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του Apple TV+ και αυτό που φυσικά έκανε περισσότερη εντύπωση σε όλους είναι η τιμή του, η οποία είναι πέρα για πέρα, οικονομική. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Apple streaming video θα κοστίζουν $4.99 τον μήνα για την οικογενειακή συνδρομή.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε το Apple TV+ θα είναι δωρεάν για ένα χρόνο με την αγορά μιας νέας συσκευής όπως το iPhone ή το Macbook. Οι πρώτες εκπομπές θα είναι διαθέσιμες την 1η Νοεμβρίου μέσω της εφαρμογής Apple TV και θα προστίθενται περισσότερα κάθε μήνα. To λανσάρισμα θα γίνει σε περισσότερες από 100 χώρες.

Μόλις έγινε αυτή η αποκάλυψη, οι μετοχές στο streaming site του Netflix υποχώρησαν σχεδόν 3% στα $ 285,72… Το Apple TV+ ανταγωνίζεται το Netflix;

Apple TV+ VS Netflix: Οι διαφορές

Το περιεχόμενο

H Apple δεν αναμένεται να έχει τον τεράστιο όγκο περιεχομένου που έχει το Netflix. Τουλάχιστον όχι στην αρχή, καθώς έχει μια στρατηγική για να προσελκύσει νέους πελάτες. Ωστόσο, θα προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα που δεν μπορείς να δεις πουθενά αλλού. Γι΄αυτό κι έχει δώσει εκατομμύρια για να έχει μερικούς από τους top του Hollywood, όπως οι Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Steven Spielberg Steve Carell.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι απλά για την Apple. Το Netflix γνωρίζει από μεγάλες επενδύσεις για το περιεχόμενο και ήδη έχει κερδίσει πολλά. Η ταινία Roma για παράδειγμα ήταν υποψήφια για 10 Όσκαρ και κέρδισε σε τρεις κατηγορίες ενώ το Netflix έχει κι άλλα πρωτότυπα, όπως το House of Cards και το Orange is the New Black.

Το κόστος

Δεδομένου ότι το Apple TV+ δεν θα φιλοξενεί μια επιλογή αδειοδοτημένου ή αποκλειστικού περιεχομένου για να πλησιάσει το Netflix, δεν μπορεί να χρεώνει το ίδιο. Έτσι, η Apple Κοστίζει περίπου 5 δολάρια τον μήνα για οικογενειακή συνδρομή (μέχρι και 6 χρήστες) και αυτό σημαίνει πως είναι 4 δολάρια πιο φθηνό από την κατώτατη συνδρομή του Netflix.

Και προσπαθώντας να ξεκινήσει και να προσελκύσει κόσμο, δίνει τον πρώτο χρόνο δωρεάν με κάθε αγορά μιας συσκευής Apple.

Διαθεσιμότητα

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη για το πώς ή σε ποιες συσκευές θα είναι διαθέσιμο το Apple TV+ αλλά βλέποντας ότι προσφέρει δωρεάν συνδρομή σε κάθε πώληση της Apple TV, iPad, iPhone, iPod Touch και Mac, είναι ασφαλές να υποθέσουμε θα είναι διαθέσιμο σε αυτές τις συσκευές. Και με περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια συσκευές iOS που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, πρόκειται για μια σημαντική αγορά που θέλει να επωφεληθεί.

Απ’ την άλλη, το Netflix είναι διαθέσιμο σε όλες τις προαναφερθείσες συσκευές Apple και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε smart TV, σε Android… παντού. Κι έτσι έχει μεγαλύτερη δυνητική πελατειακή βάση που περιμένει να εκμεταλλευτεί. Και ήδη μετρά εκατομμύρια συνδρομητές…

Το Apple TV+ θα είναι διαθέσιμο από 1η Νοεμβρίου επομένως αναμένουμε…

