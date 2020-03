Τι μπορεί να κάνει πλέον η Siri; Τα νέα εργαλεία της Apple για τον κορονοϊό

LIKE US ON FACEBOOK

Εάν είσαι χρήστης της Apple, πλέον μπορείς να ρωτήσεις την Siri σχετικά με τα συμπτώματα του κορονοϊού, ενώ η εταιρεία έχει δημιουργήσει και μια σειρά από νέα εργαλεία, ανταποκρινόμενη στην κατάσταση. Τα νέα εργαλεία της Apple για τον κορονοϊό περιλαμβάνουν κι ένα ολοκαίνουργιο site με πληροφορίες για την πανδημία.

Η Apple ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας ιστοσελίδας και μιας εφαρμογής COVID-19. Και τα δύο παρέχουν πληροφορίες για τον κορονοϊό, οι οποίες προέρχονται από έγκυρες πηγές, ενώ ανακοινώθηκε και ένα εργαλείο ελέγχου για να βοηθηθεί ο κόσμος να καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού.

Τα νέα εργαλεία της Apple για τον κορονοϊό

Η εφαρμογή και το site επιτρέπει στους χρήστες να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις γύρω απ’ τους παράγοντες, την έκθεση και τα συμπτώματα των ίδιων ή των αγαπημένων τους. Στη συνέχεια, θα λαμβάνουν συμβουλές απ’ το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, όπως οδηγίες για την κοινωνική απομόνωση, την παρακολούθηση των συμπτωμάτων και πότε πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό

Η Apple ζητά ουσιαστικά από τους χρήστες να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, ένα απλό ιστορικό υγείας, το πού ζουν και εργάζονται, εάν έχουν έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε με συμπτώματα. Χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις, το εργαλείο της Apple βοηθά τους χρήστες να μάθουν εάν μπορεί να έχουν τον ιό και τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια.

Οι χρήστες μπορούν ακόμα να ρωτήσουν την Siri πώς μπορούν να ξέρουν εάν έχουν κορονοϊό, λέγοντας “How do I know if I have coronavirus?” και ο ψηφιακός βοηθός της Apple τους απαντάει με τις οδηγίες των ειδικών.

Σύμφωνα με την Apple, το site και η εφαρμογή δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προκειμένου να «διευκολυνθούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν πληροφορίες και καθοδήγηση σε μια εποχή που υπάρχει από πάνω μας το βαρύ φορτίο του COVID-19».

