Τι είναι το “SOS Alert” της Google και γιατί ενεργοποιήθηκε;

To SOS Alert της Google ενεργοποιήθηκε για τον κοροναϊό, που αποτελεί πλέον παγκόσμια απειλή σύμφωνα και με τον ΠΟΥ. Τι είναι, όμως, και πώς λειτουργεί;

Κάθε φορά που συμβαίνει μια τραγωδία παγκοσμίως, υπάρχουν και άνθρωποι στο Internet που σπεύδουν να την εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο. Και το SOS Alert της Google ενεργοποιήθηκε για να το αποτρέψει τα fake news που κυκλοφορούν.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας, ανακοίνωσε το νέο χαρακτηριστικό ώστε να μειώσουν τη διάδοση της παραπληροφόρησης αλλά και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σε όσους έχουν ανάγκη.

«Σήμερα ξεκινήσαμε ένα SOS Alert για να καταστήσουμε εύκολα διαθέσιμους όλους τους πόρους για τον κοροναϊό», έγραψε η ομάδα επικοινωνίας της εταιρείας, προσθέτοντας πως οι χρήστες που αναζητούν σχετικές πληροφορίες στη Google θα βρουν στην κορυφή της αναζήτησης συμβουλές ασφαλείας, πληροφορίες, πόρους και ενημερώσεις απ’ την ΠΟΥ μέσω Twitter.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.

— Google Communications (@Google_Comms) January 30, 2020