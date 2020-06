Η νέα δοκιμή που κάνει το social media θα μας δώσει περισσότερη πρόσβαση στα stories. Τι είναι τα Double-Story Stories στο Instagram;

Όπως μπορείς να δεις παρακάτω στο screenshot της Jane Manchun Wong, το Instagram δοκιμάζει να λανσάρει μια διπλή σειρά από stories, για να παρέχεται πιο εύκολη πρόσβαση στα stories.

Αυτό αποτελεί μια ακόμα κίνηση του Instagram να boostάρει περισσότερο τα stories, ειδικά σε μια φάση όπου η απειλή απ’ το TikTok είναι κάτι παραπάνω από ορατή!

To Instagram επιβεβαίωσε το ότι κάνει δοκιμές και διάφοροι χρήστες θα βλέπουν δύο σειρές από stories στην αρχική τους οθόνη, σε μια προσπάθεια να κάνει την εμπειρία του χρήστη καλύτερη.

Όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, τα stories τείνουν να ξεπερνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα posts και δεν είναι απίθανο στο μέλλον να δούμε ακόμα κι ένα feed από stories κι όχι από posts, τα οποία θα μπορείς να κάνεις skip για να περάσεις μετά στα posts.

Instagram is working on a quick switch to other user’s Stories pic.twitter.com/rq2KBlmO4o

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 7, 2020