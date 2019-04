Τι αλλάζει στο Google search και κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη;

Η αλλαγή στο Google search μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αφού μπορούμε με ελάχιστα βήματα και χωρίς να ταλαιπωρηθούμε διαβάζοντας σελίδα-σελίδα, να βρούμε αυτό που ψάχνουμε!

Δες πώς λειτουργεί: Πληκτρολόγησε ό,τι ψάχνεις στο πεδίο αναζήτησης της Google και δίπλα βάλε την ημερομηνία που θέλεις να κάνεις την αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να διαβάσεις όλα τα άρθρα του iPop.gr σχετικά με τις αλλαγές της Google φέτος, θα έγραφες «iPop google after: 2019-01-01».

The before: & after: commands return documents before & after a date. You must provide year-month-day dates or only a year. You can combine both. For example:

[avengers endgame before:2019]

[avengers endgame after:2019-04-01]

[avengers endgame after:2019-03-01 before:2019-03-05] pic.twitter.com/bo1rSeulbH

— Google SearchLiaison (@searchliaison) April 9, 2019