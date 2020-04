Θα μπορείς να κάνεις το Facebook profile σου ό,τι χρώμα θέλεις;

Σύντομα μπορεί να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το Facebook profile σου ό,τι χρώμα θέλεις! Η social media expert Jane Manchun Wong για ακόμα μια φορά μοιράστηκε στο Twitter της ένα screenshot που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση!

Όπως αναφέρει η ίδια, το Facebook φαίνεται πως τεστάρει μια νέα επιλογή, σύμφωνα με την οποία μπορείς να αλλάξεις το χρώμα του background του Facebook profile στην εφαρμογή για το κινητό. Το χρώμα θα εξαρτάται πιθανότατα απ’ τους χρωματισμούς της φωτογραφίας προφίλ σου.

Όπως θα δεις στο παρακάτω παράδειγμα, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Το Facebook θα αναγνωρίζει το βασικό χρώμα στην φωτογραφία προφίλ σου και θα προσαρμόζει αναλόγως το background του profile σου εάν το επιθυμείς. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή.

Facebook is working on adaptive color background for profile view

Found 10 days ago and still waiting for comments from Facebook pic.twitter.com/nRmBcE4vun

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020