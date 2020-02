Θα καταφέρει το Byte να ξεπεράσει το TikTok;

Ο Byte, ο μεγάλος διάδοχος του Vine, έχει εξαφανίσει ήδη τον προκάτοχό του, κερδίζοντάς τον στα σημεία. Θα μπορέσει, όμως, να ξεπεράσει το TikTok; Η απάντηση είναι απλή: Πιθανότατα όχι.

Την πρώτη εβδομάδα του στο App Store και το Google Play, η εφαρμογή με τα 6-second looping videos έχει γίνει download περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια φορές, σύμφωνα με την εταιρία analytics Sensor Tower. Αυτό είναι σχεδόν οι διπλάσιες λήψεις από εκείνες που είχε πετύχει το Vine την πρώτη εβδομάδα του στο App Store.

Το Sensor Tower σημειώνει επίσης ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λήψεων του Byte προέρχεται μέχρι τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιπροσωπεύοντας συγκεκριμένα το 70% των downloads της πρώτης εβδομάδας.

dear friends,

today we’re bringing back 6-second looping videos and a new community for people who love them.

it’s called byte and it’s both familiar and new. we hope it’ll resonate with people who feel something’s been missing. https://t.co/g5qOIdM8qG

— byte (@byte_app) January 25, 2020