Θα δοκιμάσεις το Quibi;

Πρόκειται για μια απ’ τις πλέον πολυσυζητημένες πλατφόρμες για streaming video, η οποία αναμένεται να λανσαριστεί στις 6 Απριλίου στις ΗΠΑ. Τι είναι το Quibi και σε τι διαφέρει απ’ το Netflix, το Disney+ και τις υπόλοιπες πλατφόρμες;

Η διαφορά με τις υπόλοιπες αντίστοιχες υπηρεσίες streaming είναι ότι το Quibi είναι mobily- only πλατφόρμα. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως θα διεκδικήσει σοβαρό κομμάτι της πίτας, αφού ήδη έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 1 δις δολαρίων, ενώ έχει κλείσει συνεργασίες με μεγάλη ονόματα του Χόλιγουντ. Η κάθε εκπομπή / video στο Quibi θα είναι διάρκειας μέχρι 10 λεπτά.

Στόχος της εταιρείας είναι να χρεώνει 4,99 δολάρια τον μήνα για το basic πακέτο και 7,99 δολάρια για το πακέτο χωρίς διαφημίσεις.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Μεγκ Γουΐτμαν και ο ιδρυτής Τζέφρι Κάτσενμπεργκ ανακοίνωσαν λεπτομέρειες της υπηρεσίας στην CES στο Λας Βέγκας. Η Γουΐτμαν έχει περάσει στο παρελθόν απ’ το eBay και τη Hewlett Packard Enterprise, ενώ ο Κάτσενμπεργκ ήταν παραγωγός γνωστών animated ταινιών της Disney πριν πάει στη Dreamworks Animation.

Η υπηρεσία έχει κλείσει συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως ο Στίβεν Σπίλμπερκ, ο Σαμ Ράιμι και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μοντέλα όπως η Κρίσι Τάιγκεν και η Τάιρα Μπανκς και ηθοποιούς όπως ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Άιντρις Έλμπα και η Ρις Γουΐδερσπουν.

Στα στοιχεία που καθιστούν το Quibi ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι θα προβάλλει δελτία ειδήσεων από το NBC, το BBC, το Telemundo και άλλα ΜΜΕ.

Όταν παρουσιάστηκε, οι θεατές είδαν μια λειτουργία με το όνομα Turnstile, που επιτρέπει στον θεατή να βλέπει την εικόνα full-screen, είτε κρατά το τηλέφωνό του σε landscape είτε σε portrait mode.

Το Quibi προέρχεται από το «quick bites», διότι περιλαμβάνει περιεχόμενο διάρκειας 4-10 λεπτών. Η υπηρεσία θα προβάλλει σειρές σε σύντομα επεισόδια, αλλά και ταινίες «σπασμένες» σε πολλά τμήματα.

One show. One screen. Two perspectives.

Hold the phone horizontally = Cinematic perspective.

Hold the phone vertically = The character’s phone takes over your phone. #QuibiCES pic.twitter.com/mANwJJKsGU

— Quibi (@Quibi) January 8, 2020