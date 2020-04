Τα νέα Messenger Rooms ήρθαν για να “εκτοπίσουν” το Zoom στις ομαδικές βίντεο κλήσεις

Με τους περισσότερους στην καραντίνα να καταφεύγουν σε ομαδικές βίντεο κλήσεις τόσο για να δουλέψουν όσο και για να μιλήσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα, τα νέα Messenger Rooms φαίνεται ότι θα γίνουν η νέα τάση στα video calls.

Το Facebook φαίνεται να ζήλεψε λιγάκι το Zoom που έχει ανοδική πορεία την περίοδο της καραντίνας λόγω της τηλεργασίας. Έτσι, λοιπόν, παρουσίασε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων, Messenger Rooms, δημιουργώντας ομαδικές βίντεο κλήσεις στο Facebook, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και τους χρήστες του, που έχουν κάνει δημοφιλές το Zoom.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε έως 50 ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια κοινή online συνομιλία, ενώ επίσης δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις βιντεοδιασκέψεις, κάτι που φαίνεται σαν απειλή για το Zoom. Οι χρήστες θα μπορούν να “μπαινοβγαίνουν” στο “δωμάτιο” της τηλεδιάσκεψης του Messenger. Το Facebook κυκλοφόρησε την εφαρμογή νωρίτερα από το αναμενόμενο, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ομαδικής τηλεργασίας μέσω του Zoom.

Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video — and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook (🧵) pic.twitter.com/EeVoJMysC6

— Facebook (@Facebook) April 24, 2020