Τα Messenger Rooms τώρα και στο Instagram! Πώς θα τα χρησιμοποιήσεις;

Πριν λίγο καιρό το Facebook ανακοίνωσε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων, που πλέον είναι διαθέσιμη σε όλους. Όμως, τα Messenger Rooms στο Instagram ήταν κάτι που σίγουρα δεν περίμενες.

Το Facebook δημιούργησε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων, Messenger Rooms, δημιουργώντας ομαδικές βίντεο κλήσεις στο Facebook, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και τους χρήστες του, που έχουν κάνει δημοφιλές το Zoom.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε έως 50 ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια κοινή online συνομιλία, ενώ επίσης δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις βιντεοδιασκέψεις, κάτι που φαίνεται σαν απειλή για το Zoom. Οι χρήστες θα μπορούν να “μπαινοβγαίνουν” στο “δωμάτιο” της τηλεδιάσκεψης του Messenger. Τα Messenger Rooms είναι διαθέσιμα σε όλους, αλλά όχι μόνο στο Facebook. Πλέον μπορείς να τα βρεις και στο Instagram.

Το Facebook αυτή την εβδομάδα προσέθεσε τη δυνατότητα για τους χρήστες του Instagram να δημιουργούν απευθείας τα Messenger Rooms από τα εισερχόμενά τους στο Instagram Direct.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020