Στην ίδια παρουσίαση, όμως, ανακοινώθηκαν και τα νέα χαρακτηριστικά του iOS 12, το οποίο πιθανότατα θα μπορούμε να κατεβάσουμε απ’ τις 17 Σεπτεμβρίου. Κι αφού, δεν θα έχουμε κάποιο απ’ τα τρία νέα iPhone, ας απολαύσουμε τουλάχιστον το νέο λογισμικό, που είναι γεμάτο εκπλήξεις.

Εκτός απ’ τις νέες εφαρμογές και τις δυνατότητες του iOS 12, η Apple ανακοίνωσε ότι αυτή η αναβάθμιση θα είναι ταχύτερη και θα εστιάζει περισσότερο σε lifestyle θέματα.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του iOS 12 που πρέπει να γνωρίζεις πριν πατήσεις το update στο κινητό σου και χαθείς στο καινούριο και ανανεωμένο λογισμικό!

Ένα απ’ τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του iOS 12 που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ήταν οι συντομεύσεις Siri. Τι είναι αυτές οι συντομεύσεις; Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να προσθέτουν μια σειρά από ενέργειες και να τις ομαδοποιήσουν κάτω από μία μόνο εντολή, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πολλαπλές ενέργειες ταυτόχρονα.

Ξεκίνησε το σχολείο και χρειάζεσαι έναν χάρακα ή ένα μέτρο; Ψάχνεις έπιπλα για το σπίτι και πρέπει να μετρήσεις τις διαστάσεις; Η Apple σου κάνει τη ζωή εύκολη και πλέον με το Measure App θα μπορείς να μετράς τις διαστάσεις, απλά στρέφοντας την κάμερα στο αντικείμενο που θέλεις.

This is how Apple’s newest app Measure works. #wwdc18 pic.twitter.com/PDZAd4MSxr

Η Apple όμως, θέλει να βελτιώσει και τις σχέσεις με τους γύρω μας και να μας κάνει να αφήσουμε κάτω το τηλέφωνο. Τολμάς αλήθεια, να μάθεις πόσο χρόνο ξοδεύεις μπροστά απ’ την οθόνη του κινητού σου, πόσες ώρες κάθεσαι στο Facebook ή στέλνεις email; To Screen Time θα σε ενημερώνει αναλυτικά και θα σου στέλνει ειδοποίηση να αφήσεις στην άκρη για λίγο το iPhone.

Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι ιδιαίτερα βολικό για όσους δέχονται πολλά μηνύματα και πολλές ειδοποιήσεις από διάφορες εφαρμογές. Το Instant Tuning θα ομαδοποιεί τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος, έτσι ώστε να μπορείς να τις διαχειριστείς στη συνέχεια καλύτερα.

Το iOS 12 θα προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα που μέχρι πρώτιστα είχαν μόνο οι χρήστες του iPhone X, τη δυνατότητα δηλαδή να μετατρέψουν το πρόσωπό τους, στο δικό τους emoji.

Τώρα πια, θα είναι πολύ εύκολο να ψάχνεις τη φωτογραφία που θέλεις απ’ το άλμπουμ με τις 1000 φωτογραφίες που έχεις τραβήξει. Σύμφωνα με την Apple, στο iOS 12, θα μπορείς πλέον να κάνεις αναζήτηση μια συγκεκριμένη φωτογραφία.

Here’s a sneak peek of iOS 12 and the new photo search feature.

The update rolls out to the public in fall. Pretty cool. #WWDC2018 #Apple pic.twitter.com/NUBqvvxI8j

