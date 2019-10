Στο Playstation 5 θα παίζουμε όλα τα παιχνίδια των προηγούμενων PS!

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η Sony αποφάσισε επιτέλους να επιτρέψει στη νέα της κονσόλα να παίζουμε και τα παιχνίδια του PS1, PS2 και PS3! Το Playstation 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2020 κι εμείς απλά ανυπομονούμε!

Η Sony έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι το Playstation 5 θα υποστηρίζει κανονικά τα παιχνίδια του PS4, ενώ τώρα υπάρχουν πολλές αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ ότι θα υποστηρίζει τα δισκάκια και των προηγουμένων Playstations.

PlayStation 5 is official, and it's launching in late 2020: https://t.co/iV2O0Ml8Tt #PS5 pic.twitter.com/LfBdpBkVOq

— PlayStation Europe 💀 (@PlayStationEU) October 12, 2019