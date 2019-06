Πώς το Instagram αποθηκεύει τα Stories για 7 ημέρες;

Πώς θα λειτουργεί η αποθήκευση των Stories; Όπως έγινε γνωστό το Instagram λανσάρει μια μικρή προσθήκη στα Stories και δίνει στους χρήστες περισσότερες επιλογές στο υλικό που αποθηκεύουν μέσα από την κάμερα των Stories.

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω tweet, οτιδήποτε βγάζεις μέσω Instagram από την κάμερα των Stories (είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι video) θα μπορείς να το αποθηκεύεις και να το κρατάς για να το δημοσιεύσεις όποτε θέλεις μέσα στην εβδομάδα.

New! Instagram will now save everything captured with the Stories camera in the app for 7 days

You can then visit ‘Recents’ to share your favourites later

h/t @giuseppe_twt pic.twitter.com/TIvtY38ASC

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 20, 2019