Πώς θα εξαφανίσεις τις γρατζουνιές απ’ την οθόνη του κινητού σου;

Είσαι σίγουρο πως τη στιγμή που θα αφήσεις την οθόνη του κινητού απροστάτευτη, τότε θα δεις μερικές «γραμμούλες» από τα κλειδιά σου, από τα άλλα πράγματα που έχεις μέσα στην τσάντα σου κι από όλες τις φορές που θα σου έχει πέσει από τα χέρια. Πώς , λοιπόν, θα εξαφανίσεις τις γρατζουνιές από την οθόνη του κινητού σου;

Κι, όμως, υπάρχουν μερικές μυστικές συνταγές που πραγματικά μπορούν να σε σώσουν. Και είναι όλες πολύ απλές και μπορείς να τις δοκιμάσεις, να πειραματιστείς στο σπίτι. Άλλωστε τι έχεις να χάσεις;

Υπάρχουν άνθρωποι που δοκίμασαν το κόλπο με την οδοντόκρεμα και πέτυχε.

The best thing of my life today,

I managed to remove the scratch of my phone camera lens by using toothpaste #magical

— Sarah (@srahnst) January 5, 2017