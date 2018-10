Πώς μπορείς να προστατέψεις τον λογαριασμό σου στο Facebook;

Κι αν το δικό σου προφίλ το είχαν χακάρει πώς θα μπορούσες να το καταλάβεις; Και πώς να προστατέψεις τον λογαριασμό σου στο Facebook ώστε να το αποτρέψεις απ’ το να σου συμβεί;

Πριν πανικοβληθείς πρέπει πρώτα να δεις αν έχουν χακάρει και τον δικό σου λογαριασμό, αν το account σου ήταν ανάμεσα στους 50 εκατομμύρια. Δυστυχώς, δεν μπορείς να το διαπιστώσεις στο 100%!

Κι ενώ το Facebook έκανε log out σε όλους τους λογαριασμούς που «χτυπήθηκαν» , μπορεί να απέκτησαν πρόσβαση στο account ή να αποκτήσουν μελλοντικά. Κι εσύ πώς μπορείς να το καταλάβεις;

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία στο Twitter, αν ο λογαριασμός σου στο Facebook έχει χακαριστεί, τότε το social media έκανε log out και σου ζήτησε να συνδεθείς ξανά, ήταν για λόγους ασφαλείας.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2

— Facebook (@facebook) September 28, 2018