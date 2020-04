Ποια είναι η τιμή του νέου iPhone SE και πότε μπορείς να το κάνεις δικό σου;

H Apple έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε επίσημα την Μεγάλη Τετάρτη το νέο μοντέλο της. Ποια είναι η τιμή του νέου iPhone SE και πότε μπορείς να το κάνεις δικο σου;

Το νέο iPhone μοιάζει στην εμφάνιση με το iPhone 8, αλλά στην τιμή του είναι πιο προσιτό. Έχει οθόνη 4.7’’ IPS LCD Retina, μεγάλα bezels και home button, ενώ διαθέτει και Touch ID.

Η τιμή του νέου μοντέλου ξεκινάει απ’ τα €499 για την έκδοση με 64GB αποθηκευτικό χώρο.

Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 17 Απριλίου 2020 και κυκλοφορεί επίσημα στις 24 Απριλίου 2020.

Κοστίζει €499 για την έκδοση 64GB, €549 για την έκδοση 128GB και €669 για την έκδοση 256GB.

Μέσα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται δωρεάν 1 χρόνος στην υπηρεσία Apple TV+.

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι μαύρο, λευκό και κόκκινο.

The New iPhone SE is here!

-$399

-4.7 inch Retina HD HDR10 Display

-Apple A13 Bionic Chip

-Sapphire Crystal Home Button

-Single 12MP camera

-IP67

-iOS 13#NewIphoneSE #iPhoneSE2 pic.twitter.com/8NRwmbMp1S

— NineTailedFox (@_Pixie_YT) April 16, 2020