Πλέον, θα «φακελώνεις» τους followers σου σε κατηγορίες… χωρίς να το γνωρίζουν!

Μια νέα προσθήκη έρχεται στο Instagram και πραγματικά θα κάνει τη χρήση του app λίγο πιο εύκολη! Πλέον, οι followers σε κατηγορίες είναι το νέο χαρακτηριστικό που δοκιμάζει το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι followers σε κατηγορίες! Αυτή είναι η νέα προσθήκη που εξετάζει το Instagram σύμφωνα με την expert, Jane Manchun Wong, όπως για ακόμη μια φορά μας ενημέρωσε και μας αποκάλυψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, με το νέο χαρακτηριστικό θα μπορείς να ταξινομείς τους followers σου σε κατηγορίες αναλόγως το προφίλ και το περιεχόμενό του, το πόσο αλληλεπιδράς μαζί του. Αυτό θα διευκολύνει τους χρήστες να κάνουν καλύτερη διαχείριση του περιεχομένου που εμφανίζεται στο feed τους.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:

“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019