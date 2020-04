Περισσότερες δυνατότητες στο TikTok μέσα απ’ τον υπολογιστή σου

Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται για το social media, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα στην καραντίνα. Το TikTok στον υπολογιστή είναι γεγονός και δίνει νέες δυνατότητες στους χρήστες.

To TikTok στο desktop είναι διαθέσιμο για log in, ενώ δίνει πρόσβαση και σε Analytics, καθώς επίσης και σε upload videos που έχεις στην επιφάνεια εργασίας σου.

Όλα αυτά για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το social media.

Αυτήν την εβδομάδα, η πλατφόρμα πρόσθεσε μια νέα επιλογή σύνδεσης στον ιστότοπο, που σημαίνει ότι μπορείς πλέον να έχεις πρόσβαση στον λογαριασμό σου στο TikTok μέσω του υπολογιστή σου, όπου μπορείς να δεις τα αναλυτικά στοιχεία σου, να ανεβάσεις videos κ.λπ.

