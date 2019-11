Παίξε τα αγαπημένα σου παιχνίδια χωρίς να έχεις PlayStation. Δες πώς!

Η Google ανταγωνίζεται τις κονσόλες παιχνιδιών φέρνοντας την επανάσταση. Με το Google Stadia δεν χρειάζεσαι πλέον κονσόλα για να παίξεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια, αρκεί να έχεις ένα χειριστήριο, Ίντερνετ και να πληρώνεις μια μικρή μηνιαία συνδρομή!

Μέχρι σήμερα, εάν ήθελες να παίξεις παιχνίδια στην τηλεόρασή σου, χρειαζόσουν μια κονσόλα, το κόστος της οποίας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και φυσικά να αγοράσεις και τα παιχνίδια που θέλεις.

Όμως, πλέον όλα αυτά δεν είναι απαραίτητα. Αγοράζεις απλά ένα χειριστήριο, κάνεις συνδρομή στο Google Stadia και παίζεις τα παιχνίδια που θέλεις. Κάποιοι τίτλοι είναι επί έξτρα πληρωμή ενώ κάποιοι άλλοι είναι δωρεάν. Κι αν νομίζεις πως η συνδρομή είναι ένα ποσό που δεν μπορείς να δώσεις, κάνεις λάθος. Πρόκειται για 9,99 δολάρια τον μήνα, πάνω κάτω δηλαδή όσα δίνεις και για το Netflix!

It’s time. Time to unthink the things you think are things. Stadia starts arriving today! 🥳 pic.twitter.com/T6syknqk36

Ήρθε η στιγμή τα βιντεοπαιχνίδια να μπουν στον κόσμο του streaming και την αρχή την κάνει η Google. Η πλατφόρμα Google Stadia τέθηκε σε λειτουργία απ’ τις 19 Νοεμβρίου σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά και περιλαμβάνει ήδη μερικούς αξιόλογους τίτλους παιχνιδιών. Η πλατφόρμα βρίσκεται στο cloud και οι χρήστες έχουν πρόσβαση σ’ αυτή απ’ όποια συσκευή θέλουν, αρκεί να συνδεθούν στο Ίντερνετ.

Μπορείς να παίξεις παιχνίδια σε οποιαδήποτε συσκευή σου είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ -τηλεόραση, smartphone, tablet, υπολογιστή- με τη βοήθεια του Google Chromecast ή μιας ειδικής εφαρμογής Stadia για smartphones. Σε υπολογιστή ο χρήστης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα πλοήγησης Chrome. Στην Ελλάδα, η υπηρεσία αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στο 2020.

Το Google Stadia απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου με ταχύτητα τουλάχιστον 10Mbps και οι χρήστες μπορούν να παίξουν ήδη παιχνίδια, όπως τα «Assasin’s Creed Odyssey», «Destiny 2», «Mortal Combat 11» και «NBA 2K20». Το streaming γίνεται σε ανάλυση 4Κ, παρέχεται μέσω της premium υπηρεσίας Stadia Pro με μηνιαία συνδρομή 9,99 δολαρίων.

Εκτός απ’ το Stadia Pro, υπάρχουν κι άλλες επιλογές, οι οποίες θα ανακοινωθούν επίσημα για την Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Our launch lineup has just expanded! We now have 22 titles available to play starting November 19, with even more games arriving by the end of 2019. pic.twitter.com/mN8WbLjuBW

— Stadia (@GoogleStadia) November 18, 2019