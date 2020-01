Όλες οι αλλαγές στο Boomerang του Instagram!

Νέες δυνατότητες προσφέρει το social media σε όσους χρησιμοποιούν το Boomerang. Το Boomerang του Instagram γίνεται όλο και καλύτερο, αφού προστίθενται νέα features στο συγκεκριμένο camera mode για stories.

Oι τρεις νέες επιλογές είναι ‘SloMo’, ‘Echo’ και ‘Duo’. Οι νέες δυνατότητες προσθέτουν νέους τρόπους με τους οποίους μπορείς να χρησιμοποιείς το Boomerang mode στα Instagram stories σου.

Παράλληλα, το Instagram πρόσθεσε επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας των Boomerang videos και συγκεκριμένα την επιλογή «trim and tweak» για να έχεις περισσότερο έλεγχο του τελικού σου clip.

Tα καινούρια Boomerang modes και το trimming option είχαν αρχικά εντοπιστεί απ’ την social media expert Jane Manchun Wong τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε ανακαλύψει 6 νέες επιλογές, όπως φαίνεται στο screenshot παρακάτω.

Ωστόσο, μόνο τρεις απ’ αυτές λανσαρίστηκαν τελικά, και οι υπόλοιπες είτε απορρίφθηκαν επειδή δεν λειτουργούσαν καλά είτε αναμένεται να προστεθούν σε δεύτερη φάση στο Boomerang mode.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo

Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL

— Instagram (@instagram) January 10, 2020