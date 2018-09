Οι νέες προσθήκες στα Insta Stories που θα σε ενθουσιάσουν!

Μερικές ενδιαφέρουσες προσθήκες στα Insta Stories έχουν ήδη αρχίσουν να φαίνονται στο Instagram. Και τα νέα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε χρήστη, απλώς ίσως δεν τα έχεις ανακαλύψει ακόμα.

Ναι, οι νέες προσθήκες στα Insta Stories περνούν σε άλλο επίπεδο κι εσύ πρέπει να πειραματιστείς. Ποιες είναι οι νέες προσθήκες στα Insta Stories σου; Αρχικά, η πλατφόρμα πρόσθεσε μεγαλύτερη ποικιλία στα Super Zoom και τα έκανε λιγότερο creepy, περισσότερο φιλικά και “ρομαντικά”!

Το Super Zoom όταν μπήκε στις ζωής μας όλοι το δοκιμάσαμε αλλά πλέον αλλάζει και βελτιώνεται. Όπως βλέπουμε και από τα πρώτα stories με τα νέα χαρακτηριστικά, μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις διαφορετικά effects όταν κάνεις Super Zoom.

Όταν το Instagram το πρωτο-λάνσαρε τον Οκτώβρη ήταν απλώς μερικά δραματικά close-up. Πλέον, αλλάζουν μορφή και γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Με λίγα κλικς παραπάνω, μπορεί να γίνουν τα stories σου πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά.

Εκτός, όμως, από αυτήν την αλλαγή, το Instagram διευκολύνει την προσθήκη emojis στα σχόλια σου, ενώ σου παρέχει νέα emoji όταν πας να σχολιάσεις.

That feeling when your favorite emojis are right in front of you 🙌😍 pic.twitter.com/QPF8eGc5yD

— Instagram (@instagram) September 6, 2018