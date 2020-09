Οι φήμες θέλουν το νέο iPhone να είναι πιο λεπτό! Θα βγει και σε περισσότερα χρώματα

H Apple κανονικά θα προετοιμαζόταν για να κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας συσκευής, αλλά το 2020 είναι μια διαφορετική χρονιά. Φέτος φαίνεται πως η παρουσίαση θα γίνει τον Οκτώβριο αλλά μέχρι τότε οι φήμες δεν σταματάνε! Θα είναι το νέο iPhone πιο λεπτό και θα βγει σε περισσότερα χρώματα;

Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι το όνομα θα είναι iPhone 12, αλλά με την Apple δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος!

Θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν έως και τέσσερα νέα μοντέλα φέτος: Δύο “κανονικά” μοντέλα και δύο μοντέλα Pro. Οι φήμες δείχνουν μια σύνθεση που αποτελείται από τα iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro και iPhone 12 Pro Max.

Το μέγεθος της οθόνης θα μπορούσε να κυμαίνεται από 5,4 ίντσες και 6,1 ίντσες στο iPhone 12 και 12 Max, ενώ η σειρά Pro θα μπορούσε να έχει οθόνες 6,1 ιντσών και 6,7 ιντσών, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τα νέα μοντέλα iPhone θα φύγουν από τις στρογγυλεμένες άκρες που είδαμε στο iPhone 11 και θα επιστρέψουν στην επίπεδη σχεδίαση που είδαμε στο iPhone 5 και iPad Pro. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς θα είναι πιο λεπτά.

Το πίσω μέρος των συσκευών θα είναι παρόμοιο, με τα μοντέλα Pro να έχουν τρεις κάμερες μαζί με έναν αισθητήρα LIDAR για σάρωση 3D. Τα τυπικά μοντέλα iPhone 12 θα έχουν δύο κάμερες.

Τα βασικά μοντέλα iPhone 12 θα συνεχίσουν να έχουν ένα περίβλημα αλουμινίου ενώ τα μοντέλα Pro θα έχουν ένα περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Μια άλλη φήμη από τους Max Weinbach και XDADevelopers ισχυρίζεται ότι το πράσινο χρώμα iPhone 11 που κυκλοφόρησε πέρυσι έχει ήδη αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί με το μπλε.

Οι τιμές θα μπορούσαν να ξεκινούν από τα 649$ και να φθάνουν μέχρι και τα 1.099$.

Με την πιθανή προσθήκη 5G και την μετακίνηση της Apple σε οθόνες OLED, υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί η τιμή, με τις περισσότερες διαρροές να συμφωνούν με τις παρακάτω τιμές:

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020