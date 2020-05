Οι αναρτήσεις στο Instagram που θα βλέπεις πιο συχνά από εδώ και πέρα

Το Instagram ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αρχίσει να προωθεί περισσότερο συγκεκριμένα posts και stories. Ποιες αναρτήσεις στο Instagram θα βλέπεις πιο συχνά από εδώ και πέρα;

Με στόχο να βοηθήσει να μεταδοθούν όλες οι νεότερες πληροφορίες κι ενημερώσεις για τον COVID-19, το Instagram αποφάσισε να μπουστάρει περισσότερο τις αναρτήσεις και τα stories από οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας.

Αυτό αφορά accounts που έχεις ήδη επιλέξει εσύ να ακολουθείς κι όχι τυχαίους οργανισμούς υγείας. Στόχος είναι να προωθηθούν περισσότερα έγκυρα μηνύματα για την πανδημία προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Starting today, we'll bring Stories related to COVID-19 from credible health organizations you follow closer to the top of your tray. This is part of our ongoing work to connect people with accurate information, and we’ll be rolling out a similar solution for Feed next week.

— Instagram Comms (@InstagramComms) May 5, 2020