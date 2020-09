Όχι, δεν είναι ιδέα σου… To iOS 14 έχει ένα σοβαρό bug!

Mόλις εγκατέστησες όλο χαρά το νέο λογισμικό της Apple, αλλά όταν έκλεισες το κινητό σου, συνειδητοποίησες ότι χάθηκαν οι ρυθμίσεις σου; Μην φρικάρεις, συμβαίνει σε όλους. Το bug στο iOS 14 έχει δυσαρεστήσει ήδη τους χρήστες, ενώ κάποιοι σκέφτονται να περιμένουν να βγει νέο update που να διορθώνει τη βλάβη, πριν εγκαταστήσουν το λογισμικό.

H Apple πλέον μας επιτρέπει να αλλάζουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως είναι ο default browser ή το default ηλεκτρονικό ταχυδρομείο… Κι ενώ μόλις κατεβάσαμε το νέο λογισμικό μπήκαμε να κάνουμε τις αλλαγές μας, μόλις κάναμε restart τη συσκευή μας συνειδητοποίησαμε ότι οι επιλογές μας έχουν χαθεί!

After a restart, iOS 14 forgets your default browser choice, and the Safari setting doesn't have the option to change the browser anymore! The option is there though, if you go to Chrome or Edge settings and when you change it, Safari shows the option again 😒 https://t.co/qliL4P6vJ5 pic.twitter.com/2KLE4O6Nlx

— Maximiliano Firtman (@firt) September 17, 2020