Ο νέος τρόπος να απαντάς στα Instagram Stories!

Όλο αλλαγές είναι αυτό το Instagram! Πειραματίζεται συνεχώς με νέα χαρακτηριστικά για να κάνει την εμπειρία μας ακόμα καλύτερη. Και τώρα, η νέα προσθήκη είναι ότι μπορούμε να απαντάμε με GIF στα Instagram Stories!

Το χαρακτηριστικό εντοπίστηκε από διάφορους χρήστες του Instagram, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του social media στο Twitter έκανε μια ανάρτηση όπου έγραψε:

Μπορείτε τώρα να απαντάτε με GIF στα Instagram Stories των φίλων σας. Κάντε update στην εφαρμογή σας για να το δοκιμάσετε!

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.

— Instagram (@instagram) February 4, 2020