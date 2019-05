Ο λόγος που το Facebook διαγράφει λογαριασμούς χωρίς προειδοποίηση

Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή social media, με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι ενάντια των ακροδεξιών κινημάτων και γενικά εντάσσεται, ανά τακτά διαστήματα, το Facebook κατά του ρατσισμού. Οι αποδείξεις πολλές και μια από αυτές είναι πολύ πρόσφατη.

Χθες, 2 Μαΐου, η διεύθυνση του Facebook έδειξε πως μπορεί να εξαλείψει με πράξεις τις ακροδεξιές ιδέες από αυτό τον ιστότοπο.

Για την ακρίβεια, διαγράφηκαν λογαριασμοί δημοσίων προσώπων όπως οι Λουίς Φαρακάν, Άλεξ Τζόουνς, Πολ Νίλεν, Πολ Ζόζεφ Γουάτσον, Λάουρα Λούμερ και ο Έλληνας Μίλος Γιαννόπουλος. Ακόμη, διαγράφηκαν οι λογαριασμοί σε Instagram και Facebook της γνωστής ιστοσελίδας ακροδεξιών ιδεών Infowars, ιδιοκτησίας του Άλεξ Τζόουνς.

Η αιτία που έδωσε η αμερικάνικη εταιρεία για τις εν λόγω ενέργειες της ήταν η αποφυγή διάδοσης της βίας του μίσους από οργανώσεις ή και δημόσια πρόσωπα.

«Πάντα απαγορεύαμε τα πρόσωπα ή τις οργανώσεις που προωθούν ή επιδίδονται στη βία και το μίσος, όποια κι αν είναι η ιδεολογία τους», ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία, η οποία διέγραψε οριστικά τους λογαριασμούς και το περιεχόμενο που συνδέεται με έξι προσωπικότητες, εκτιμώντας ότι εμπίπτουν στην κατηγορία «των επικίνδυνων ατόμων και οργανισμών».

Στην ενέργεια αυτή αντέδρασαν όλοι οι προαναφερθέντες με την πιο έντονη αντίδραση να έρχεται από τον Πολ Ζόζεφ Γουάτσον, δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Στο ποστ του έκανε λόγο για μη παραβίαση των κανονισμών από τον ίδιο και πως είναι απαράδεκτη η κίνηση αυτή, καθώς πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική δίωξη.

“Dangerous”.

My opinions?

Or giving a handful of giant partisan corporations the power to decide who has free speech?

You decide.https://t.co/cTCoLs0Op2

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) May 2, 2019